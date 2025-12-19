Ultimissime Juve LIVE | torna Milik piace Cristante Gasperini presenta il big match di domani

Rimani aggiornato sulle ultime novità della Juventus: Milik torna in campo, Cristante è nel mirino e Gasperini presenta il big match di domani. Segui le notizie in tempo reale e scopri tutte le novità che riguardano i bianconeri nelle ultime ore, per vivere ogni momento con la massima informazione e passione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Dybala titolare o no in Juventus Roma? Ultimissime novità sulle condizioni dell'argentino, ecco come sta e cosa accadrà allo Stadium.

Ultimissime Juve LIVE: torna Milik, piace Cristante della Roma

Ultimissime Juve LIVE: novità importanti sul mercato, lato difensori. L'ex Conte recupera un giocatore in vista del big match

Juventus-Pafos 2-0, gol e highlights: la decidono McKennie e David

Cabal, testata da Champions: la Juve vince a Bologna e sale a -1 dalla Roma

Champions: Benfica-Napoli 2-0, Juventus-Pafos 2-0. Azzurri a rischio eliminazione

Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata

LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sconfitta per le bianconere, la Juve si qualifica ai playoff!

Bologna Juve 0-1: i bianconeri passano al Dall'Ara, tre punti pesantissimi! Decide la rete di Cabal nella ripresa - Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve affrontava un crocevia importante della stagione contro il Bologna

