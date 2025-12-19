Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. De Vrij potrebbe essere titolare, ma il suo futuro potrebbe cambiare a gennaio. Thuram e Mkhitaryan si fanno sentire, pronti a trascinare i nerazzurri. Restate con noi per tutte le updates più recenti e le novità di giornata sulla squadra.

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: de Vrij probabile titolare, ma a gennaio può partire. Thuram e Mkhitaryan suonano la carica

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 18 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 16 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 DICEMBRE. Mkhitaryan suona la carica: «Vogliamo vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: De Vrij pronto a partire titolare stasera. Ma a gennaio…

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione contro l’Atletico Madrid, buone notizie sul rientro di Mkhitaryan

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; L'Inter non spreca la chance: Bisseck e Lautaro stendono il Genoa, Chivu torna in testa da solo; Calciomercato live oggi: Inter-Diouf, Asllani al Torino, Milan e Boniface vicinissimi, Arsenal 78 milioni per Eze, niente Juventus per...; Formazioni ufficiali Genoa-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Frendrup, Vitinha, Bisseck, Calhanoglu, Luis Henrique e Sucic.

Genoa-Inter 1-2, risultato della partita di Serie A: Bisseck e Lautaro a segno, Vitinha accorcia. Gli highlights - Cambia assetto l'Inter con Chivu che decide di fare più filtro in mediana per arginare la foga genoana: solo Thuram in avanti, Diouf al posto di Lautaro intasa le vie del centrocampo nel tentativo di ... fanpage.it