Ue trovato nella notte l' accordo | 90 miliardi in prestito a Kiev Salta l' uso degli asset russi Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso
Nella notte, raggiunto l’accordo tra l’UE: 90 miliardi in prestito a Kiev, senza l’utilizzo degli asset russi. Meloni esprime soddisfazione, definendo l’intesa frutto del buon senso. Tusk avverte: senza aiuti oggi, si rischia un prezzo più alto domani. Nel frattempo, il leader magiaro tenta di mettere in difficoltà la Germania, evidenziando le tensioni e le delicatezze della solidarietà europea.
Il premier Polacco Tusk: soldi oggi o sangue domani. Il leader magiaro prova a mettere nell’angolo la Germania. Il compromesso nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
