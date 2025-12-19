Ue trovato l' accordo | 90 miliardi in prestito a Kiev Salta l' uso degli asset russi Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso
L’accordo tra l’UE e Kiev prevede un prestito di 90 miliardi, con l’esclusione degli asset russi. Meloni esprime soddisfazione, definendo il risultato un segno di buonsenso. Tusk avverte sui rischi, mentre Orbán cerca di influenzare le decisioni a discapito della Germania. La notte ha portato un compromesso, segnando un passo importante nella strategia di sostegno all’Ucraina e nelle dinamiche politiche europee.
Il polacco Tusk: soldi oggi o sangue domani. Orbàn prova a mettere nell’angolo la Germania. Il compromesso nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso»
Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”. Zelensky: “Grato a tutti i leader Ue”
Consiglio Ue, prestito da 90 miliardi a Kiev, salta uso asset russi. Slitta firma Mercosur; Trovato l’accordo al Consiglio europeo: prestito all’Ucraina per 90 miliardi di euro; Ue, raggiunto l’accordo: sì al prestito per 90 miliardi all’Ucraina; Consiglio europeo: trovato l'accordo per un prestito da 90 miliardi a Kiev, salta l'uso degli asset russi.
Vertice Ue, trovato accordo per Ucraina: 90 miliardi in prestito ma no asset russi - Nelle ultime ore è stato trovato un accordo a margine del vertice Ue sull'Ucraina: 90 miliardi di prestito a Kiev ma no agli asset russi. newsmondo.it
Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com
Vertice Ue: accordo unanime su prestito da 90 miliardi per l’Ucraina, escluso l’uso immediato degli asset russi - Dopo intense trattative, i 27 Paesi Ue approvano un finanziamento comune per Kiev, superando divisioni su garanzie e gestione dei beni russi bloccati ... ilsole24ore.com
RaiAccessibilità. . Trovato l’accordo per l sostegno all’Ucraina. Accantonato l'utilizzo degli asset russi. Stanziati a Kiev 90 miliardi di aiuti a Kiev. Rinviata la ratifica del Menconsur. Lavori sulla manovra: stralciata buona parte delle riformulazioni sulle pensioni. - facebook.com facebook
Al Consiglio Europeo è stato trovato un accordo sul prestito all’Ucraina x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.