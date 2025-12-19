Ue trovato l' accordo | 90 miliardi in prestito a Kiev Salta l' uso degli asset russi Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso

L’accordo tra l’UE e Kiev prevede un prestito di 90 miliardi, con l’esclusione degli asset russi. Meloni esprime soddisfazione, definendo il risultato un segno di buonsenso. Tusk avverte sui rischi, mentre Orbán cerca di influenzare le decisioni a discapito della Germania. La notte ha portato un compromesso, segnando un passo importante nella strategia di sostegno all’Ucraina e nelle dinamiche politiche europee.

Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com

Vertice Ue: accordo unanime su prestito da 90 miliardi per l’Ucraina, escluso l’uso immediato degli asset russi - Dopo intense trattative, i 27 Paesi Ue approvano un finanziamento comune per Kiev, superando divisioni su garanzie e gestione dei beni russi bloccati ... ilsole24ore.com

RaiAccessibilità. . Trovato l’accordo per l sostegno all’Ucraina. Accantonato l'utilizzo degli asset russi. Stanziati a Kiev 90 miliardi di aiuti a Kiev. Rinviata la ratifica del Menconsur. Lavori sulla manovra: stralciata buona parte delle riformulazioni sulle pensioni. - facebook.com facebook

Al Consiglio Europeo è stato trovato un accordo sul prestito all’Ucraina x.com

