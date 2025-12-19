Ue | Foti ' al Consiglio europeo ha prevalso linea italiana'

Il Consiglio europeo di dicembre è stato un momento cruciale, caratterizzato da sfide e decisioni delicate. La posizione italiana ha prevalso, contribuendo a plasmare le discussioni su temi di grande rilevanza. Un incontro che ha richiesto lucidità e coesione, dimostrando l'importanza di un’Europa unita di fronte a questioni complesse.

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "È stato un Consiglio Europeo particolarmente complesso e decisivo, segnato da dossier sensibili e potenzialmente divisivi. In questo contesto, la linea italiana ha fatto la differenza, grazie alla leadership di Giorgia Meloni, che ha saputo coniugare responsabilità europea e difesa degli interessi nazionali". Lo dice il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. "Sul sostegno all'Ucraina è stata evitata una scelta rischiosa, come l'utilizzo degli asset russi congelati, che avrebbe esposto gli Stati membri a contenziosi e minato la credibilità finanziaria dell'Unione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

