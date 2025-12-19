Ue altri 90 miliardi a Kiev per 2 anni Ma stop sugli asset russi

L’Unione Europea conferma il suo impegno a sostenere l’Ucraina con un nuovo pacchetto di finanziamenti di 90 miliardi di euro, destinati ai prossimi due anni. L’accordo, approvato dal Consiglio Europeo, si basa su prestiti sui mercati finanziari e utilizza il margine di bilancio dell’UE. Una decisione che rafforza la collaborazione e il sostegno europeo in un momento cruciale per Kiev.

Bruxelles, 19 dicembre 2025 – Sì all’accordo in Ue su Kiev. Il Consiglio Europeo “concorda di erogare all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027, basato sui prestiti contratti dall’Ue sui mercati dei capitali e sostenuto dal margine di bilancio dell’Ue”. Queste le conclusioni sull’Ucraina del Consiglio Europeo, diffuse intorno alle 4 di mattina, dopo la conclusione del summit. Stop quindi all’utilizzo degli asset russi per continuare a finanziare l’Ucraina, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane. I beni resteranno quindi congelati ma, per ora, inutilizzati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

