Ucraina Zelensky | Sostegno Ue rafforza nostra resilienza
(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha accolto con favore un importante prestito dell’UE durante l’incontro con il presidente polacco Karol Nawrocki a Varsavia. In una conferenza stampa congiunta dopo il primo incontro tra i due leader, Zelensky ha definito il prestito una “vittoria importante”. “Questo è un segnale ai russi che non ha senso continuare a combattere perché abbiamo un sostegno finanziario”, ha affermato. I leader europei hanno concordato di fornire 90 miliardi di euro per soddisfare le esigenze militari ed economiche di Kiev per i prossimi due anni. Per noi oggi questa è una vittoria importante, e senza questi 90 miliardi (di euro) sarebbe stato molto difficile, molto difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
