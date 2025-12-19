Ucraina | Zelensky ' senza nostra indipendenza Mosca prenderà la Polonia'

In un contesto di crescenti tensioni e sfide geopolitiche, le dichiarazioni di Zelensky sottolineano l'importanza di preservare l'indipendenza ucraina come elemento fondamentale di stabilità e sovranità. La solidarietà tra le nazioni si rivela cruciale per affrontare le minacce esterne e garantire un futuro sicuro per tutta la regione.

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'senza nostra indipendenza, Mosca prenderà la Polonia' Varsavia, 19 dic. (Adnkronos) - "A volte ci sono momenti difficili nelle nostre società, ma come presidenti dobbiamo definire politiche che ci mantengano uniti. Senza la nostra indipendenza, Mosca si spingerà inevitabilmente più in là in Europa e prenderà la Polonia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky al termine dell'incontro con il suo omologo polacco Karol Nawrocki a Varsavia. Secondo il presidente ucraino, i colloqui tra i due leader si sono concentrati su questioni legate alla guerra. Kiev ha proposto consultazioni con Varsavia sulla difesa con i droni, dopo che nell'ultimo anno velivoli russi senza pilota sono entrati più volte nello spazio aereo della Nato. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Ucraina, Mosca colpisce la sede della tv pubblica “Suspilne”. Zelensky in Spagna per chiedere aiuti. Polonia: “Sabotaggio alla ferrovia porta in Russia” Leggi anche: Ucraina, Zelensky vola in Turchia per rilanciare i negoziati: oggi il vertice senza Mosca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le notizie di venerdì 12 dicembre sul conflitto Ucraina - Russia; Zelensky: Credo che domani invieremo agli Usa il piano di pace aggiornato - Zelensky: “Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani”; Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Guerra Ucraina - Russia, news del 10 dicembre. Trump: “Con i leader europei usati termini forti”. Guerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia” - Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Zelensky frena: "Non riconosceremo Donbass come territorio russo" ... fanpage.it

Zelensky: l'Ucraina non crede che l'Ue "debba sostituire gli Stati Uniti" nelle garanzie di sicurezza - Rispondendo a una domanda di Euronews, il leader ucraino ha affermato che l'impegno dell'Europa ad assistere l'Ucraina in caso di un futuro attacco russo non può sostituire le garanzie di sicurezza de ... msn.com

Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato" - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #18dicembre #Ucraina #Zelensky #Putin #Russia #Donbass #Trump #Israele #Hamas #Gaza #Bruxelles #Garlasco #Askatasuna #Salute #PapaLeoneXIV x.com

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #18dicembre #Ucraina #Zelensky #Putin #Russia #Donbass #Trump #Israele #Hamas #Gaza #Bruxelles #Garlasco #Askatasuna #Salute #PapaLeoneXIV - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.