Il presidente Trump invita Kiev a accelerare i negoziati di pace con Mosca, sottolineando come la Russia possa cambiare posizione in fretta. Un appello urgente in un momento di tensioni crescenti, che evidenzia l’importanza di una risoluzione rapida per evitare ulteriori destabilizzazioni nella regione. La situazione resta delicata, con la necessità di trovare un’intesa che possa portare stabilità e pace a lungo termine.

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Sull'accordo di pace Kiev deve sbrigarsi, Mosca cambia idea in fretta"

Il presidente Usa Donald Trump, a margine di un incontro coi giornalisti alla Casa Bianca, ha esortato l’ Ucraina a procedere “rapidamente” verso un accordo di pace con la Russia. “Ci stiamo avvicinando a qualcosa, ma spero che l’Ucraina si muova rapidamente perché la Russia è lì”, ha detto Trump. “Ogni volta che prendono troppo tempo, la Russia cambia idea”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

