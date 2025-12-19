Ucraina Trump in pressing su Zelensky | Fai in fretta o Putin cambia idea

In un contesto di crescente tensione, Trump mette pressione su Zelensky affinché acceleri le decisioni cruciali. Il suo avvertimento sottolinea l'importanza di agire rapidamente, poiché ogni ritardo potrebbe influenzare le strategie russe e il corso del conflitto. La partita si gioca sul tempo, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri della regione.

Trump in pressing su Kiev: “Zelensky ha pochi giorni per accettare piano pace” - Il presidente USA Donald Trump starebbe aumentando la pressione affinché l'Ucraina accetti il piano di pace con la Russia. newsmondo.it

Ucraina, il pressing di Trump su Zelensky: «Sono deluso, non ha letto la bozza» - Donald Trump è frustrato per come procede il negoziato sulla tregua in Ucraina, convinto che lo stallo dipenda ora da Kiev e personalmente da Zelensky. ilgazzettino.it

