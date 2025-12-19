Ucraina Trump in pressing su Zelensky | Fai in fretta o Putin cambia idea
In un contesto di crescente tensione, Trump mette pressione su Zelensky affinché acceleri le decisioni cruciali. Il suo avvertimento sottolinea l'importanza di agire rapidamente, poiché ogni ritardo potrebbe influenzare le strategie russe e il corso del conflitto. La partita si gioca sul tempo, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri della regione.
(Adnkronos) – "Spero che l'Ucraina si muova in fretta. La Russia è lì, ma ogni volta che" l'Ucraina "impiega troppo tempo, i russi cambiano idea". Donald Trump continua a vedere la fine della guerra 'vicina'. I negoziati, però, non sono ancora in prossimità della meta. Il presidente degli Stati Uniti va in pressing su Kiev, chiamata . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
