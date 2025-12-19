Vladimir Putin critica duramente il piano dell’Unione Europea, definendolo un vero e proprio furto di risorse russe. Il presidente russo sostiene che utilizzare risorse provenienti dalla Russia per sostenere l’Ucraina equivalga a una rapina, alimentando così le tensioni tra Mosca e Bruxelles in un contesto di crescente incertezza geopolitica.

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Il piano Ue è un furto di proprietà"

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di ritenere che utilizzare risorse russe per finanziare le esigenze dell’ Ucraina equivarrebbe a una “rapina”. Il piano dell’Unione Europea è stato smantellato a causa delle divergenze con il Belgio, che ne detiene la maggior parte, ma i leader dell’UE hanno concordato di erogare un ingente prestito senza interessi all’Ucraina per soddisfare le sue esigenze militari ed economiche per i prossimi due anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Pace in Ucraina, il piano di Trump e Putin non piace a Kyiv e Ue. I dettagli

Leggi anche: Ucraina, Salvini: "Su piano Usa decidano Putin e Zelensky, Ue non si metta di traverso"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione: cosa prevede il piano di pace; Ucraina, il piano rivisto con gli europei: “Kiev potrebbe entrare nell’Ue già nel 2026”; Via libera dell'Ue al blocco a tempo indeterminato degli asset russi, due i voti contrari - Kaja Kallas: Asset congelati a meno che la Russia non paghi integralmente i risarcimenti all'Ucraina per i danni causati; Asset, bordate tra Ue e Russia «Niente pace senza Donbass».

UCRAINA: Piano Ue ritirato di usare asset russi congelati era "rapina" - Putin - Il presidente russo Vladimir Putin, commentando la decisione dell'Unione Europea di accantonare il piano ... msn.com