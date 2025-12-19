Ucraina Putin | Il piano Ue è un furto di proprietà
Vladimir Putin critica duramente il piano dell’Unione Europea, definendolo un vero e proprio furto di risorse russe. Il presidente russo sostiene che utilizzare risorse provenienti dalla Russia per sostenere l’Ucraina equivalga a una rapina, alimentando così le tensioni tra Mosca e Bruxelles in un contesto di crescente incertezza geopolitica.
Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di ritenere che utilizzare risorse russe per finanziare le esigenze dell' Ucraina equivarrebbe a una "rapina". Il piano dell'Unione Europea è stato smantellato a causa delle divergenze con il Belgio, che ne detiene la maggior parte, ma i leader dell'UE hanno concordato di erogare un ingente prestito senza interessi all'Ucraina per soddisfare le sue esigenze militari ed economiche per i prossimi due anni.
