Ucraina Putin accusa Kiev | Rifiuta la pace e avverte su nuovi avanzamenti russi

Putin accusa Kiev di rifiutare la pace e mette in guardia sui possibili nuovi avanzamenti russi. La tensione tra Mosca e Kiev si intensifica, alimentando i timori di un’escalation nel conflitto. Le dichiarazioni del leader russo sollevano interrogativi sulla volontà di trovare una soluzione diplomatica e sul futuro della regione in un contesto di crescente instabilità.

© Lapresse.it - Ucraina, Putin accusa Kiev: "Rifiuta la pace" e avverte su nuovi avanzamenti russi (LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di rifiutarsi di porre fine alla guerra con " mezzi pacifici ". Le dichiarazioni sono arrivate in apertura della conferenza stampa di fine anno a Mosca, un appuntamento seguito con attenzione anche per le possibili risposte del Cremlino al piano di pace per l'Ucraina sostenuto dagli Stati Uniti. Secondo Putin, Kiev non sarebbe disposta a chiudere il conflitto attraverso il dialogo, pur riconoscendo l'esistenza di alcuni segnali che indicherebbero una possibile apertura a forme di confronto. Il leader russo ha utilizzato l'evento per ribadire la propria linea politica e per intervenire su temi di politica interna e internazionale.

Putin incontra la stampa: “Ucraina si rifiuta di porre fine a guerra con mezzi pacifici” - Putin ha quindi ribadito che Mosca è disposta a “porre fine a questo conflitto con mezzi pacifici” ma solo “sulla base dei principi che ho delineato lo scorso anno”, che prevedono “l’affrontare le ... msn.com

Vladimir Putin: "L'Ucraina arretra, ma non vuole risolverla con mezzi pacifici. Fallita la rapina dell'Ue sugli asset russi" - Conferenza di fine anno per il presidente russo che non vede attualmente alcuna volontà da parte di Kiev di discutere la questione territoriale e ... huffingtonpost.it

Ucraina, cosa prevede il piano per la pace in 28 punti di Donald Trump

Conferenza stampa di fine anno del presidente russo Putin. La questione ucraina è ovviamente al centro delle sue dichiarazioni, il numero uno del Cremlino rivendica i successi sul campo del suo esercito: “il nemico si sta ritirando da tutti i settori”. Ma contemp - facebook.com facebook

Per quanto dia fastidio ai megafoni di Putin in Italia, l’Ucraina è una nazione sovrana. Da 4 anni resiste, tiene i russi lontani anche dai nostri confini e combatte perché non vuole perdere la propria libertà. x.com

