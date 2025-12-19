Ucraina Putin accusa Kiev | Rifiuta la pace e avverte su nuovi avanzamenti russi

Putin accusa Kiev di rifiutare la pace e mette in guardia sui possibili nuovi avanzamenti russi. La tensione tra Mosca e Kiev si intensifica, alimentando i timori di un’escalation nel conflitto. Le dichiarazioni del leader russo sollevano interrogativi sulla volontà di trovare una soluzione diplomatica e sul futuro della regione in un contesto di crescente instabilità.

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di rifiutarsi di porre fine alla guerra con “ mezzi pacifici ”. Le dichiarazioni sono arrivate in apertura della conferenza stampa di fine anno a Mosca, un appuntamento seguito con attenzione anche per le possibili risposte del Cremlino al piano di pace per l’Ucraina sostenuto dagli Stati Uniti. Secondo Putin, Kiev non sarebbe disposta a chiudere il conflitto attraverso il dialogo, pur riconoscendo l’esistenza di alcuni segnali che indicherebbero una possibile apertura a forme di confronto. Il leader russo ha utilizzato l’evento per ribadire la propria linea politica e per intervenire su temi di politica interna e internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

