Ucraina prestito a Kiev senza asset russi | cosa prevede l’accordo Ue

L’Unione Europea ha deciso di sostenere l’Ucraina con un prestito di 90 miliardi di euro per il 2026-2027, senza richiedere asset russi come garanzia. L’accordo, approvato dal Consiglio Europeo, si basa su prestiti sui mercati dei capitali e sul margine di bilancio dell’UE, rafforzando il supporto finanziario e politico alla nazione in un momento cruciale.

(Adnkronos) – Sì all'accordo in Ue su Kiev. Il Consiglio Europeo "concorda di erogare all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027, basato sui prestiti contratti dall'Ue sui mercati dei capitali e sostenuto dal margine di bilancio dell'Ue". Queste le conclusioni sull'Ucraina del Consiglio Europeo, diffuse intorno alle 4 di mattina.

