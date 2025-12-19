Ucraina Meloni | Su accordo Ue prevalso il buonsenso
Il dibattito sul sostegno all’Ucraina ha raggiunto un punto di svolta, grazie alla decisione presa a livello europeo. La Premier Meloni ha sottolineato come, in questa delicata fase, siano prevalsi il buon senso e l’unità per affrontare le sfide comuni, privilegiando soluzioni equilibrate e responsabili. Un passo importante che riflette la volontà di collaborare con pragmatismo e coerenza, rafforzando la posizione dell’Italia nel contesto internazionale.
(Adnkronos) – Sulla questione del finanziamento del fabbisogno dell'Ucraina "ha prevalso il buonsenso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella notte a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27. "Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo – afferma . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
