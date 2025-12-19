Ucraina Macron dopo l’accordo sui 90 miliardi a Kiev | Ora torniamo a parlare con Putin

Dopo l'accordo di 90 miliardi di euro a favore di Kiev, il presidente francese Macron invita a riprendere il dialogo con Mosca. Una mossa che segna un possibile cambio di passo nelle dinamiche internazionali, sottolineando l'importanza di un approccio diplomatico per la risoluzione del conflitto. La posizione di Macron apre nuovi scenari nel contesto europeo e globale, stimolando riflessioni sulle future strategie di pace e dialogo con la Russia.

Ucraina: Macron, incontro a Londra ci ha aiutato ad avanzare verso "pace giusta e duratura" - L'incontro in formato E3 (Francia, Germania, Regno Unito) tenutosi a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ci ha "aiutato ... agenzianova.com

Ucraina, colloqui di pace Usa-Kiev, Macron: “Mosca non sembra volere la pace” - Il presidente francese Emmanuel Macron "ha parlato oggi pomeriggio con il presidente Trump della situazione in Ucraina. fanpage.it

Macron a colloquio con Zelensky: “Resteremo al fianco dell’Ucraina” x.com

*PRIME PAGINE | Ucraina, Macron, Starmer e Merz trattano con Trump* ANSA Daily · Episode _Leggi l'articolo:_ - facebook.com facebook

