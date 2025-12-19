Ucraina Macron dopo l’accordo sui 90 miliardi a Kiev | Ora torniamo a parlare con Putin
Dopo l'accordo di 90 miliardi di euro a favore di Kiev, il presidente francese Macron invita a riprendere il dialogo con Mosca. Una mossa che segna un possibile cambio di passo nelle dinamiche internazionali, sottolineando l'importanza di un approccio diplomatico per la risoluzione del conflitto. La posizione di Macron apre nuovi scenari nel contesto europeo e globale, stimolando riflessioni sulle future strategie di pace e dialogo con la Russia.
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
