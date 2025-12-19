Ucraina i leader Ue | sì al prestito congiunto Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso
Durante un vertice Ue tra i più lunghi e complessi dell’anno, si è deciso di approvare il prestito congiunto all’Ucraina, una scelta accolta con soddisfazione da Meloni, che ha commentato:
Al vertice Ue, uno dei piu' lunghi e complessi dell'anno, passa la linea dell'Italia: il prestito all'Ucraina con l'utilizzo degli asset russi e' stato accantonato e la firma dell'accordo del Mercosur e' stata rinviata a gennaio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo celebra come "buon senso che prevale" e non puo' che dirsi che "soddisfatta" dell'esito. Minimizzano ma ne escono pesantemente sconfitti la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Ma non era una partita interna. L'obiettivo principale era di mantenere l'impegno di garantire il sostegno finanziario dell'Ucraina per il 2026 e il 2027. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
