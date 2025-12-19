Ucraina colpisce il buco nero di Mosca | così il drone ha affondato la sicurezza russa nel Mar Nero

L’attacco del servizio di sicurezza ucraino nel Mar Nero mette in discussione la sicurezza russa nella regione. I dettagli sulle operazioni e le ripercussioni di questa azione rimangono ancora da chiarire, ma l’effetto è evidente: un colpo significativo alle capacità navali di Mosca. Questo episodio evidenzia come le tensioni tra Ucraina e Russia continuino a evolversi, coinvolgendo anche le acque strategiche del Mar Nero.

Nella giornata di ieri, il servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha colpito, presumibilmente infliggendo gravi danni, un sottomarino russo classe 636.3 (o "Kilo migliorato II" in codice NATO) nel porto di Novorossijsk, diventato centro di riferimento per le operazioni della Flotta Russa del Mar Nero data la sostanziale impraticabilità di Sebastopoli, in Crimea. L'attacco è stato portato tramite l'utilizzo di un drone sottomarino (UUV – Unmanned Underwater Vehicle ) killer di nuovo tipo, denominato " Sub sea baby ". Il drone, che si ritiene essere un derivato del "Sea baby", veicolo senza pilota kamikaze di superficie, probabilmente funziona come una sorta di siluro autonomo.

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto - Le notizie di domenica 14 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. corriere.it

Concluso dopo 5 ore il vertice tra Zelensky e Witkoff-Kushner a Berlino. Colloqui riprendono domani - Fico (Repubblica Slovacca): Ucraina buco nero che ingoia miliardi Il primo ministro slovacco, il filorusso Robert Fico, ha descritto l'Ucraina come un "buco nero che sta ingoiando miliardi di euro, il ... msn.com

#TG2000 - Ucraina colpita nella notte da centinaia di droni russi. Ma anche Kiev colpisce una petroliera nel porto di Rostov. Intanto Putin insulta i leader europei. #18dicembre #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Zelensky #Lavrov #Pokrovsk #Russia #Russi - facebook.com facebook

UCRAINA | Un attacco con droni colpisce una nave russa a Rostov. "Ci sono vittime" ha riferito il governatore regionale #ANSA x.com

