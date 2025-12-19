Ucraina attacco russo sulla regione di Odessa | almeno 7 morti
Un bombardamento missilistico russo ha provocato la morte di almeno sette persone nella regione di Odessa, sul Mar Nero, secondo quanto comunicato dal governatore locale, Oleg Kiper, tramite i social media. L’attacco ha colpito in particolare le infrastrutture portuali, fondamentali per l’economia e i trasporti della zona. Secondo quanto riportato, oltre ai sette morti ci sarebbero almeno quindici feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza delle aree colpite, cercando di garantire assistenza ai civili coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
