Un bombardamento missilistico russo ha provocato la morte di almeno sette persone nella regione di Odessa, sul Mar Nero, secondo quanto comunicato dal governatore locale, Oleg Kiper, tramite i social media. L’attacco ha colpito in particolare le infrastrutture portuali, fondamentali per l’economia e i trasporti della zona. Secondo quanto riportato, oltre ai sette morti ci sarebbero almeno quindici feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza delle aree colpite, cercando di garantire assistenza ai civili coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, attacco russo sulla regione di Odessa: almeno 7 morti

Leggi anche: Ucraina, drone russo sull'oblast di Odessa: almeno due morti | Video

Leggi anche: Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno quattro morti a Leopoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Via libera dell'Ue al blocco a tempo indeterminato degli asset russi, due i voti contrari - Kaja Kallas: Asset congelati a meno che la Russia non paghi integralmente i risarcimenti all'Ucraina per i danni causati; Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Massiccio attacco russo sulla regione di Sumy; Ue: via libera al congelamento asset russi senza scadenza. Mattarella: “Europa e Italia con Kiev”.

Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca vede «alcuni segnali, anche da parte di Kiev» che indicano la disponibilità dell’Ucraina a dialogare, ma resta il blocco sulle questioni terr ... ilsole24ore.com