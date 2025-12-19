Ucraina apertura di Orbán sul debito comune I leader Ue | sì al prestito congiunto Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima di crescente solidarietà europea, Orbán apre alla proposta di un debito comune per l’Ucraina, mentre i leader Ue approvano il prestito congiunto. Meloni esprime soddisfazione, sottolineando il valore del buonsenso. Tusk avverte: senza supporto finanziario, il prezzo potrebbe essere altissimo. La dinamica tra i paesi si fa serrata, con la Magyarország che tenta di influenzare gli equilibri, sfidando anche le posizioni della Germania.

ucraina apertura di orb225n sul debito comune i leader ue s236 al prestito congiunto meloni soddisfatta prevalso il buonsenso

© Xml2.corriere.it - Ucraina, apertura di Orbán sul debito comune. I leader Ue: sì al prestito congiunto. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso»

Il premier Polacco Tusk: soldi oggi o sangue domani. Il leader magiaro prova a mettere nell’angolo la Germania. Il compromesso nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Ucraina, leader Ue (più o meno) uniti su Ucraina, Meloni ribadisce apertura Trump

Leggi anche: “La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”: così verrebbe aggirato il veto di Orban

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ucraina apertura orb225n debitoUcraina, apertura di Orbán sul debito comune. I leader Ue: sì al prestito congiunto. Meloni soddisfatta: «Ha prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.