Ucraina apertura di Orbán sul debito comune I leader Ue | sì al prestito congiunto Meloni soddisfatta | Prevalso il buonsenso
In un clima di crescente solidarietà europea, Orbán apre alla proposta di un debito comune per l’Ucraina, mentre i leader Ue approvano il prestito congiunto. Meloni esprime soddisfazione, sottolineando il valore del buonsenso. Tusk avverte: senza supporto finanziario, il prezzo potrebbe essere altissimo. La dinamica tra i paesi si fa serrata, con la Magyarország che tenta di influenzare gli equilibri, sfidando anche le posizioni della Germania.
Il premier Polacco Tusk: soldi oggi o sangue domani. Il leader magiaro prova a mettere nell’angolo la Germania. Il compromesso nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ucraina, leader Ue (più o meno) uniti su Ucraina, Meloni ribadisce apertura Trump
Leggi anche: “La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”: così verrebbe aggirato il veto di Orban
Ucraina, apertura di Orbán sul debito comune. I leader Ue: sì al prestito congiunto. Meloni soddisfatta: «Ha prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com
Le ultime notizie di oggi, con l'apertura ancora una volta sulla guerra in Ucraina e le dure parole di Vladimir Putin contro l'Ue: cos'ha detto https://www.ilsussidiario.net/news/ultime-notizie-ultimora-oggi-guerra-in-ucraina-putin-contro-lue-siete-i-porcellini-di-joe- - facebook.com facebook
#tagada Il commento di Emiliano Fittipaldi sulle trattative di pace sull'Ucraina x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.