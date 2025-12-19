Ucciso per la piazza di spaccio a Secondigliano annullato ergastolo al genero del capoclan

Un ergastolo annullato con rinvio: Raffaele Teatro, genero del boss Raffaele Amato, coinvolto nell'omicidio di Francesco Feldi nel 2011 a Secondigliano, vedrà il suo processo riesaminato. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza e piazze di spaccio che segnano la cronaca napoletana, portando alla luce questioni di giustizia e lotta alle organizzazioni criminali.

Annullato con rinvio l'ergastolo a Raffaele Teatro, genero del boss Raffaele Amato: era accusato di avere partecipato all'omicidio di Francesco Feldi, ucciso nel 2011 a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Traffico di droga degli Amato-Pagano, assolto il genero del capoclan Leggi anche: Annullato l'ergastolo per aver ucciso il marito, Raffaella Ragnoli condannata a 18 anni: "Legittima difesa" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ucciso per la piazza di spaccio, annullato ergastolo per genero boss; Un murale per Dario Scherillo; Piazze di spaccio in complesso residenziale nel napoletano, undici arresti; Castel Volturno, operazione antidroga: smantellata piazza di spaccio mafiosa nella “Royal Residence”. Undici misure cautelari eseguite. Ucciso per la piazza di spaccio a Secondigliano, annullato ergastolo al genero del capoclan - Annullato con rinvio l’ergastolo a Raffaele Teatro, genero del boss Raffaele Amato: era accusato di avere partecipato all’omicidio di Francesco Feldi, ucciso nel 2011 a Napoli. fanpage.it

Ucciso per la piazza di spaccio, annullato ergastolo per genero boss - La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli con la quale è stato condannato all'egastolo Raffaele ... ansa.it

Piazza di spaccio al Royal Residence imposta con incendi, pestaggi e spari: 11 arresti - Un gruppo di Secondigliano avrebbe adottato le stesse modalità napoletane per la vendita degli stupefacenti. casertanews.it

Ucciso per la piazza di spaccio, annullato ergastolo per genero boss. Processo da rifare a Napoli per l'omicidio del 2011 di Francesco Feldi #ANSA x.com

Milano, 14 Dicembre 2025 – «Oggi a San Siro e domani in piazza Fontana, anarchici e no-global, si riuniranno come ogni anno e racconteranno il falso storico secondo il quale Pinelli è stato ucciso in Questura dalla Polizia con la complicità del Commissario - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.