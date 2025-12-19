Tv su Gt Channel torna il Festival d’’e Ccriature

Andrà in onda il 21 dicembre 2025, alle ore 20.30 su “Gt Channel” (canale 117 del digitale terrestre), con la regia televisiva di Mario Albano, la finale della seconda edizione del “Festival d’’e Ccriature”, da un’idea di Maria Aprile e Jen Quirito (direttori artistici), organizzato dall’associazione “F.L.A.I. Fare Libera Arte Insieme”. Alla conduzione, per il secondo anno, la professionale, elegante e carismatica Magda Mancuso con le “incursioni” del vero Pulcinella, riconosciuto ufficialmente dal Comune di Acerra, interpretato da Michele De Chiara. Padrino Bruno Lanza, madrina Daniela De Luca. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

