L’attenzione si concentra sulla conquista di Riad, dove Conte celebra l’ingresso in finale dopo la vittoria sul Milan. I social esplodono di commenti, riflettendo la passione e le emozioni che circondano questa importante impresa. Un traguardo che va onorato, senza retoriche, ma con rispetto e determinazione. La sfida ora si sposta verso la finalissima, un altro passo verso il successo.

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Scudetto da onorare, non siamo qui su invito”

2025-12-18 23:47:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: RIAD (Arabia Saudita) – Conte si gode l’accesso in finale a Riad dopo il successo per 2-0 contro il Milan. Il tecnico degli azzurri ha parlato così nel postpartita ai microfoni di Mediaset: “C’è poco da dire a questi ragazzi, anche perché ribadire sempre le stesse cose è noioso. Giocare ogni tre giorni, con pochi a disposizione, ci può stare che si inciampi, e potrà ricapitare. Ma oggi i ragazzi hanno dimostrato che volevamo onorare lo Scudetto sulla maglia e lo abbiamo fatto contro una grande squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per invito”

Leggi anche: Conte stuzzica dopo Napoli Milan: «Volevamo dimostrare che non siamo qui per invito! Chi spero di affrontare tra Bologna o Inter? Rispondo così»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto" - In occasione della prima pagina di oggi, ecco il titolo principale di Tuttosport: "Juve shopping scudetto". tuttomercatoweb.com

CAMBIASO, MILAN AND THE CITY Beto: 'Datemi il Toro' Stasera Atalanta-Napoli: sono vertigini scudetto #Tuttosport - facebook.com facebook