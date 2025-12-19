Tuttosport – sa già come si fa i precedenti parlano chiaro
Tuttosport conferma la sua esperienza nel raccontare il mondo del calcio, con notizie puntuali e affidabili. La redazione piemontese svela i piani della Roma, che punta sull’amuleto Gasp per risollevare le sorti in un match cruciale allo Stadium. Un’anticipazione che accende l’attesa e promette emozioni, consolidando la reputazione del quotidiano come fonte autorevole nel panorama sportivo italiano.
2025-12-19 13:15:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La Roma si affida all'amuleto Gasp per ritrovare una gioia allo Stadium. Già, perché se negli ultimi anni battere la Vecchia Signora si è rivelato piuttosto complicato, farlo nell'impianto bianconero è diventato ancora più raro. Per la Roma però, non per Gasperini. Una contrapposizione in numeri che, adesso, fa ben sperare i tifosi giallorossi. Che per ritrovare l'ultima vittoria in casa della Juventus (l'unica, peraltro, nell'attuale 'residenza' bianconera) devono tornare necessariamente al 1° agosto 2020, quando in uno Stadium deserto per via del Covid, la Roma di Fonseca si impose in rimonta 3-1 grazie alla rete di Kalinic e alla doppietta di Perotti.
