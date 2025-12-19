Tuttosport conferma la sua esperienza nel raccontare il mondo del calcio, con notizie puntuali e affidabili. La redazione piemontese svela i piani della Roma, che punta sull’amuleto Gasp per risollevare le sorti in un match cruciale allo Stadium. Un’anticipazione che accende l’attesa e promette emozioni, consolidando la reputazione del quotidiano come fonte autorevole nel panorama sportivo italiano.

© Justcalcio.com - Tuttosport – sa già come si fa, i precedenti parlano chiaro

2025-12-19 13:15:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La Roma si affida all’amuleto Gasp per ritrovare una gioia allo Stadium. Già, perché se negli ultimi anni battere la Vecchia Signora si è rivelato piuttosto complicato, farlo nell’impianto bianconero è diventato ancora più raro. Per la Roma però, non per Gasperini. Una contrapposizione in numeri che, adesso, fa ben sperare i tifosi giallorossi. Che per ritrovare l’ultima vittoria in casa della Juventus (l’unica, peraltro, nell’attuale ‘residenza’ bianconera) devono tornare necessariamente al 1° agosto 2020, quando in uno Stadium deserto per via del Covid, la Roma di Fonseca si impose in rimonta 3-1 grazie alla rete di Kalinic e alla doppietta di Perotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: City-Bournemouth: la rivelazione al test Guardiola. Ma i precedenti parlano chiaro

Leggi anche: L’analisi di Ambesi: “Zverev non aveva armi contro Sinner. Aliassime? I precedenti parlano chiaro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rassegna stampa di Tuttosport Prime mosse di Petrachi, Carboni del Monza Graziani: "Con Pulici bastava uno sguardo" - facebook.com facebook

"#Tuttosport" - Results on X | Live Posts & Updates x.com