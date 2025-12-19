Tuttosport | Il Cagliari vuole Lucca

Con l’avvicinarsi del Natale, i sogni di molti allenatori si concentrano sui regali più ambiti: i bomber. Quest’anno, tra le voci di mercato, spicca il nome di Lucca, un attaccante che potrebbe fare al caso del Cagliari. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e regalare emozioni a tifosi e appassionati.

"> Natale si avvicina e, come da tradizione, i regali più desiderati sotto l’albero degli allenatori hanno sempre lo stesso nome: attaccanti. Il mercato di gennaio si annuncia infatti ricco di movimenti nel reparto offensivo, tra sogni, necessità e occasioni da cogliere. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, i bomber tornano protagonisti di una sessione che promette scintille. Tra i profili più corteggiati spiccano Edin Dzeko e Lorenzo Lucca. Sul centravanti bosniaco è forte il pressing del Genoa, con Daniele De Rossi impegnato in prima persona per convincerlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

