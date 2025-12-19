Tuttosport | Il Cagliari vuole Lucca
Con l’avvicinarsi del Natale, i sogni di molti allenatori si concentrano sui regali più ambiti: i bomber. Quest’anno, tra le voci di mercato, spicca il nome di Lucca, un attaccante che potrebbe fare al caso del Cagliari. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e regalare emozioni a tifosi e appassionati.
"> Natale si avvicina e, come da tradizione, i regali più desiderati sotto l’albero degli allenatori hanno sempre lo stesso nome: attaccanti. Il mercato di gennaio si annuncia infatti ricco di movimenti nel reparto offensivo, tra sogni, necessità e occasioni da cogliere. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, i bomber tornano protagonisti di una sessione che promette scintille. Tra i profili più corteggiati spiccano Edin Dzeko e Lorenzo Lucca. Sul centravanti bosniaco è forte il pressing del Genoa, con Daniele De Rossi impegnato in prima persona per convincerlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Marianucci vuole spazio: è seguito da Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari (Tuttosport)
Leggi anche: Lucca cerca rilancio: contro il Cagliari chance decisiva
Il Toro è in piena emergenza difensiva e ha bisogno di rinforzi. Marianucci ha collezionato appena 90 minuti in campo con Antonio Conte. Manna valuta la cessione in prestito.; Tuttosport: Il Cagliari vuole Lucca; Marianucci vuole spazio: è seguito da Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari (Tuttosport).
Tuttosport: “Il Cagliari vuole Lucca” - Natale si avvicina e, come da tradizione, i regali più desiderati sotto l’albero degli allenatori hanno sempre lo stesso nome: attaccanti. napolipiu.com
Lucca Cagliari, Accomando rivela: «Dialogo aperto! Pisacane vuole il giocatore del Napoli» - Orazio Accomando ha rilasciato delle dichiarazioni relative al calciomercato della società di Tommso Giulini: le sue parole Oggi il giornalista italiano Orazio Accomando ha riportato u ... cagliarinews24.com
Cagliari, occhi su Lucca: lo vuole Piscane. Ma è al Napoli in prestito, trattativa complicatissima - Il Cagliari si muove per rinforzare il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino Lorenzo Lucca. tuttomercatoweb.com
Luca Marianucci potrebbe già salutare il Napoli Come riportato da Tuttosport, il d.s. Manna avrebbe aperto alla cessione in prestito del difensore Ben 4 squadre di Serie A si sarebbero già fatte avanti: Torino, Cagliari, Genoa e Cremonese, con proprio - facebook.com facebook
Luca Marianucci potrebbe già salutare il Napoli Come riportato da Tuttosport, il d.s. Manna avrebbe aperto alla cessione in prestito del difensore Ben 4 squadre di Serie A si sarebbero già fatte avanti: Torino, Cagliari, Genoa e Cremonese, con proprio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.