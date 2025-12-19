Tutto pronto per la Maratona di Pisa | modifiche al traffico in tempo reale su Waze e Maps

La Maratona di Pisa si avvicina: domenica 21 dicembre si svolgeranno la 26ª edizione della maratona, la mezza maratona “Pisanina” e la corsa non competitiva “Christmas Run Pisa”. Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, sono previste modifiche al traffico in tempo reale, consultabili su Waze e Maps. Preparati a vivere una giornata di sport, festa e solidarietà nella splendida cornice della città.

Pisa, 19 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre la città ospiterà la 26° edizione della Maratona di Pisa, la Mezza Maratona “Pisanina” e la corsa non competitiva “Christmas Run Pisa”. Le manifestazioni sportive si svolgeranno dalle 9, con partenza da via Bonanno Pisano, e termineranno indicativamente entro le 15.30, interessando ampie aree del territorio comunale, comprese la città e il litorale. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, sono stati adottati provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione veicolare, che entreranno in vigore già dalle prime ore della giornata di domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Maratona di Pisa: il percorso e le modifiche al traffico dal centro al litorale Leggi anche: La disponibilità in tempo reale dei Supercharger di Tesla sbarca su Google Maps La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maratona di Pisa, attesi 4mila runner; Tutto pronto per l'ottava edizione della Naturosa Catania Marathon; Maratona di Pisa 2025: domenica 21 dicembre strade chiuse e divieti di sosta; Maratona di Pisa | il percorso e le modifiche al traffico dal centro al litorale. Maratona e mezza maratona di Pisa. Tutte le novità della XXVI edizione - Domenica 21 dicembre torna l’appuntamento prenatalizio con la Maratona e La Pisanina Mezza Maratona di Pisa, per la cui guida scenderà in campo una rinnovata organizzazione: per questa 26esima ... lanazione.it È tutto pronto al Teatro Bonoris Montichiari per il Concerto di Natale della Banda cittadina Carlo Inico Montichiari che martedì 23 dicembre alle 21 omaggerà in musica Giovanni Boccaccio nel 650° anniversario della morte. Ingresso libero e gratuito. - facebook.com facebook Tutto pronto per x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.