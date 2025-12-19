Tutti i grillozzi di Limes

Recentemente, Adriano Sofri ha sottolineato con delicatezza a Lucio Caracciolo un aspetto che lo riguarda da vicino: i rapporti e le compagnie che si circonda, ritenendo che siano una delle sue sfide più grandi. Un commento che apre una riflessione sulle influenze e sulle scelte che plasmano il percorso di chi, come lui, si confronta con il mondo e le sue complessità.

Ieri Adriano Sofri ha fatto notare a Lucio Caracciolo, con garbo e senza maramaldeggiare, che il suo peggior problema sono gli "amici" che si porta appresso. Ci adeguiamo al garbo, e ci limitiamo a un breve elenco di cotali amici, notando en passant la percentuale imbarazzante di grillini. A parte acclarati sostenitori di Putin come Donatella Di Cesare o Fulvio Scaglione, ecco l'imbronciato endorsement di Chiara Appendino, tra le prime a "difendere Limes" (ma si può difendere qualcosa perché qualcuno se ne va?). Poi il tonitruante prof Gabriele Guzzi – già consigliere economico di Conte a Palazzo Chigi ai tempi dei soldati russi e della Via della seta: "La rivista Limes è sotto attacco, la tempistica non è casuale".

