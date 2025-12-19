tutte le fake news sul cibo dalle diete miracolose al sushi healthy

Pensavate che le tisane detox fossero capaci di «purificare» il vostro organismo? Mi spiace dovervi comunicare che si tratta di una grande menzogna. Acqua e limone per dimagrire, zucchero di canna più sano di quello bianco, ananas in grado di bruciare i grassi. Tutte fandonie. L’elenco delle fake news legate all’alimentazione è lungo e, complice il web, continua a crescere. Miti che promettono risultati rapidi e miracolosi, ma che spesso non hanno alcun fondamento scientifico e possono rivelarsi dannosi. Ivan Perrone, Quality Manager di Vivenda Spa, ha svelato le falsità più clamorose sul mondo del cibo e le ha spiegate anche agli studenti nelle scuole. 🔗 Leggi su Panorama.it

