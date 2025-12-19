Tutta Scena da oggi su RaiPlay la serie con Giorgio Panariello girata in Trentino

© Movieplayer.it - Tutta Scena, da oggi su RaiPlay la serie con Giorgio Panariello girata in Trentino Dal 19 dicembre arrivano su RaiPlay gli 8 episodi di Tutta Scena, la fiction con Giorgio Panariello che segue il percorso di crescita di un gruppo di aspiranti attori. C'è chi sogna un palcoscenico e chi sogna, semplicemente, di sentirsi abbastanza. Tutta Scena, nuova serie originale disponibile su RaiPlay da oggi, venerdì 19 dicembre, parte da qui. Da un'accademia di teatro e da un manipolo di diciottenni e diciannovenni che hanno fame di futuro, ma anche la paura - molto contemporanea - di non avere mai il controllo della propria immagine. La serie ci mostra sì le prove, i provini e le luci di scena, ma mette in campo soprattutto un coming of age che parla di ambizione, relazioni e autenticità.

Panariello, attore in declino insegno ai giovani in serie tv "Tutta Scena" - E come tanti ragazzi che hanno talento ma non hanno magari possibilità di esprimerlo, vengo da una situazione, è noto, familiare difficile, ma se ci credi sei tena ... ansa.it

Tutta Scena, Giorgio Panariello è “l’altro professore” su RaiPlay - Dopo il cortometraggio Nel Posto Giusto, che ha condiviso con Vanessa Incontrada, l’attore toscano è protagonista di un altro contenuto esclusivo ... davidemaggio.it

La serie “Tutta Scena” con @GioPanariello , per la regia di Nicola Conversa, da venerdì 19 dicembre su RaiPlay x.com

