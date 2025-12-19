Turismo a misura di IA Arriva la guida virtuale

Scopri il futuro del turismo con la nostra guida virtuale alimentata dall'intelligenza artificiale. Informazioni aggiornate su cosa visitare a Monza, i migliori ristoranti dopo aver ammirato la Villa Reale e le mostre aperte in tempo reale. Un modo innovativo e pratico per pianificare ogni momento del tuo viaggio, rendendo l’esperienza più semplice, personalizzata e coinvolgente.

Chiedere cosa vedere a Monza, dove mangiare dopo una visita alla Villa Reale o quali mostre sono aperte. Da ora si può fare dialogando con un assistente virtuale, sempre disponibile e capace di rispondere in modo puntuale. Si chiama Mia, acronimo di Monza Intelligent Assistant, ed è il nuovo strumento di intelligenza artificiale messo a disposizione dal Comune sul portale turistico ufficiale, turismo.monza.it. Conclusa la fase di sperimentazione interna agli uffici comunali, Mia è ora accessibile a cittadini e visitatori: un assistente digitale operativo 24 ore su 24, in grado di comprendere domande formulate in linguaggio naturale e di restituire informazioni aggiornate e affidabili su musei, attrazioni, eventi, ristoranti, servizi e itinerari.

