Turbigo petardi e schiamazzi in piazza | un denunciato

A Turbigo, nel milanese, un evento improvvisato ha disturbato la tranquillità locale. Nel cuore del paese, petardi e schiamazzi hanno trasformato la piazza in un palcoscenico di caos e allegria anticipata, portando a un intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia di un partecipante. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme nelle celebrazioni pubbliche.

Turbigo (Milano), 19 dicembre 2025 – Hanno anticipato il Capodanno, esplodendo petardi e trasformando una piazza del paese in un luogo dedicato a schiamazzi e urla. Almeno fino a quando non è intervenuta la Polizia locale. L'episodio è accaduto questa settimana e ha avuto come teatro piazza Madonna della Luna a Turbigo. Quattro persone (tre maggiorenni e un minorenne) sono state così fermate e identificate dopo l'intervento degli agenti della Polizia locale e per una di queste, con già precedenti penali, è scattata la denuncia per ubriachezza molesta. Tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro.

