Truth fa un passo audace, passando dai social all’energia attraverso una fusione da oltre 6 miliardi di dollari con Tae Technologies. Un’operazione che segna un cambiamento radicale, unendo innovazione digitale e tecnologia energetica in un unico progetto rivoluzionario. Questa mossa strategica apre nuove prospettive e sfide, dimostrando come l’audacia possa spingere oltre i confini tradizionali. Un vero e proprio salto quantico nel mondo degli affari.

© Ilgiornale.it - Truth sposa l'atomo e prova a ripartire

Trump Media and Technology Group, la casa madre di Truth Social, ha annunciato una fusione da oltre 6 miliardi di dollari con Tae Technologies, società privata attiva nella fusione energetica: un vero e proprio salto quantico, dai social all'energia. Le azioni di Trump Media hanno perso oltre il 75% dal picco di gennaio, segno che il mercato non ha abbracciato con entusiasmo l'idea di un social «alternativo». L'annuncio della fusione ha però subito regalato un rimbalzo del 33%. Il legame tra media digitali e fusione nucleare resta comunque sottile. La motivazione ufficiale chiama in causa la crescente domanda di energia legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la competizione tecnologica globale, in particolare con la Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Sosta e risposte: il Milan deve ripartire in vista della grande prova contro l’Inter

Leggi anche: PizzAut prova a ripartire dopo la scomparsa di Celeghin: "I ragazzi a casa si sentono smarriti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Truth sposa l'atomo e prova a ripartire.

Bella Sposa - facebook.com facebook