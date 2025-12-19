Trump sospende la lotteria per la Green card | stop al programma Diversity Visa

Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea della lotteria per la Green Card, interrompendo il programma Diversity Visa. Questa decisione ha suscitato reazioni e riflessioni sul sistema di immigrazione statunitense. Tra i casi più discussi, quello di Claudio Manuel Neves Valente, autore di una sparatoria alla Brown University, che aveva ottenuto la residenza attraverso questo programma nel 2017.

© Ilfattoquotidiano.it - Trump sospende la lotteria per la Green card: stop al programma Diversity Visa " Claudio Manuel Neves Valente, l'autore della sparatoria alla Brown University, è entrato negli Stati Uniti nel 2017 attraverso il programma Diversity Visa (DV-1) e gli è stata concessa la green card. A questo individuo efferato non sarebbe mai dovuto essere permesso di entrare nel nostro Paese". Con queste parole la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha ordinato l'immediata sospensione del programma Diversity Visa, il programma federale statunitense che ogni anno assegna fino a 55mila visti per cittadini di paesi con bassi tassi di immigrazione, e di cui aveva beneficiato anche Valente, autore della sparatoria alla Brown University.

