Trump | Non escludo la guerra col Venezuela Maduro sa cosa voglio E il leader di Caracas si autoconsegna premio per la Pace
La tensione tra Stati Uniti e Venezuela si intensifica, con Trump che minaccia una possibile guerra e mette sotto pressione Maduro. Gli ultimi giorni hanno visto azioni concrete come il sequestro di una petroliera e il blocco delle navi soggette a sanzioni, aumentando il clima di incertezza e conflitto nella regione. La situazione si fa sempre più complessa e delicata, con implicazioni che potrebbero scuotere l’intero panorama internazionale.
Trump ha aumentato la pressione sul presidente Nicolas Maduro, e nei giorni scorsi gli Usa hanno anche sequestrato una petroliera vicino al Venezuela oltre a ordinare un “blocco” di quelle soggette a sanzioni in arrivo e in partenza dal Paese sudamericano. La campagna dell’amministrazione Trump ha inoltre portato a 28 attacchi contro imbarcazioni che gli Usa sostengono siano usate per trasportare droga, raid in cui sono state uccise oltre 100 persone. E ora il presidente Usa è tornato a parlare della crisi a Caracas, e in un’intervista telefonica a Nbc News ha dichiarato che non esclude la possibilità di una guerra con il Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
