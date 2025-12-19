La tensione tra Stati Uniti e Venezuela si intensifica, con Trump che minaccia una possibile guerra e mette sotto pressione Maduro. Gli ultimi giorni hanno visto azioni concrete come il sequestro di una petroliera e il blocco delle navi soggette a sanzioni, aumentando il clima di incertezza e conflitto nella regione. La situazione si fa sempre più complessa e delicata, con implicazioni che potrebbero scuotere l’intero panorama internazionale.

Trump: "Non escludo la guerra col Venezuela, Maduro sa cosa voglio". E il leader di Caracas si autoconsegna premio per la Pace

Trump ha aumentato la pressione sul presidente Nicolas Maduro, e nei giorni scorsi gli Usa hanno anche sequestrato una petroliera vicino al Venezuela oltre a ordinare un “blocco” di quelle soggette a sanzioni in arrivo e in partenza dal Paese sudamericano. La campagna dell’amministrazione Trump ha inoltre portato a 28 attacchi contro imbarcazioni che gli Usa sostengono siano usate per trasportare droga, raid in cui sono state uccise oltre 100 persone. E ora il presidente Usa è tornato a parlare della crisi a Caracas, e in un’intervista telefonica a Nbc News ha dichiarato che non esclude la possibilità di una guerra con il Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Venezuela, Trump: "Non escludo il conflitto militare, Maduro sa cosa voglio" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, sostenendo che questa tipologia di ipotesi resta "sul tavolo". tg24.sky.it