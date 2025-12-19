Trump gela il mondo | La guerra con il Venezuela? Non la escludo

Le parole di Trump scuotono gli animi mondiali, alimentando incertezze e tensioni. L’ex presidente statunitense ha infatti dichiarato di non escludere una possibile escalation militare con il Venezuela, alimentando un clima di instabilità e preoccupazione internazionale. Un’affermazione che mette in discussione la già fragile situazione geopolitica e apre nuovi scenari da monitorare attentamente.

L'attuale scenario geopolitico internazionale è scosso dalle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha espresso una posizione estremamente ferma e priva di ambiguità riguardo alla crisi in corso nel Venezuela. Durante una conversazione approfondita con i giornalisti di Nbc News, il leader della Casa Bianca ha affrontato apertamente la questione della stabilità sudamericana, sottolineando che l'opzione di un conflitto militare non è affatto esclusa dalle strategie del Pentagono. Questa affermazione non rappresenta solo una minaccia velata, ma si inserisce in un quadro di pressioni diplomatiche ed economiche che hanno raggiunto livelli di tensione mai visti prima tra Washington e Caracas.

