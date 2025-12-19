In un contesto di tensioni geopolitiche, dichiarazioni sorprendenti emergono da Parigi. Il senatore francese Malhuret accusa Trump di essere un alleato di Putin, sollevando interrogativi sulla scena internazionale. Fino a poco tempo fa, poche persone conoscevano il suo nome, ma ora le sue parole attirano l’attenzione mondiale, portando alla ribalta questioni delicate e risvolti inaspettati.

© Ilfoglio.it - Trump è il valletto del boia Putin, ci dice il senatore francese Malhuret

Parigi. Fino al 5 marzo 2025, in pochi fuori dai confini francesi avevano sentito parlare di Claude Malhuret, se. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Usa, siparietto fra Trump e giornalista francese Sonia Dridi, il tycoon: "Da dove vieni? Accento bellissimo, ma non capisco cosa dice" - VIDEO

Leggi anche: «Bellissimo accento francese ma non capisco cosa dice…». Trump e la scenetta con la giornalista alla domanda sulla Cisgiordania – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump è il valletto del boia Putin, ci dice il senatore francese Malhuret - Negli Stati Uniti è diventato una star dell’opposizione democratica dopo che ha pronunciato uno dei discorsi più potenti sull’Ucraina e contro l’Amministrazione americana: "Oggi, nella migliore delle ... ilfoglio.it