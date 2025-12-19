Trump è il valletto del boia Putin ci dice il senatore francese Malhuret
In un contesto di tensioni geopolitiche, dichiarazioni sorprendenti emergono da Parigi. Il senatore francese Malhuret accusa Trump di essere un alleato di Putin, sollevando interrogativi sulla scena internazionale. Fino a poco tempo fa, poche persone conoscevano il suo nome, ma ora le sue parole attirano l’attenzione mondiale, portando alla ribalta questioni delicate e risvolti inaspettati.
Parigi. Fino al 5 marzo 2025, in pochi fuori dai confini francesi avevano sentito parlare di Claude Malhuret, se.
Trump è il valletto del boia Putin, ci dice il senatore francese Malhuret - Negli Stati Uniti è diventato una star dell’opposizione democratica dopo che ha pronunciato uno dei discorsi più potenti sull’Ucraina e contro l’Amministrazione americana: "Oggi, nella migliore delle ... ilfoglio.it
