Trump è il valletto del boia Putin ci dice il senatore francese Malhuret

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensioni geopolitiche, dichiarazioni sorprendenti emergono da Parigi. Il senatore francese Malhuret accusa Trump di essere un alleato di Putin, sollevando interrogativi sulla scena internazionale. Fino a poco tempo fa, poche persone conoscevano il suo nome, ma ora le sue parole attirano l’attenzione mondiale, portando alla ribalta questioni delicate e risvolti inaspettati.

trump 232 il valletto del boia putin ci dice il senatore francese malhuret

© Ilfoglio.it - Trump è il valletto del boia Putin, ci dice il senatore francese Malhuret

Parigi. Fino al 5 marzo 2025, in pochi fuori dai confini francesi avevano sentito parlare di Claude Malhuret, se. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Usa, siparietto fra Trump e giornalista francese Sonia Dridi, il tycoon: "Da dove vieni? Accento bellissimo, ma non capisco cosa dice" - VIDEO

Leggi anche: «Bellissimo accento francese ma non capisco cosa dice…». Trump e la scenetta con la giornalista alla domanda sulla Cisgiordania – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

trump 232 valletto boiaTrump &#232; il valletto del boia Putin, ci dice il senatore francese Malhuret - Negli Stati Uniti è diventato una star dell’opposizione democratica dopo che ha pronunciato uno dei discorsi più potenti sull’Ucraina e contro l’Amministrazione americana: "Oggi, nella migliore delle ... ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.