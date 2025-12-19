Trump annuncia i Patriot Games ai quali dovrebbero partecipare due atleti delle scuole superiori provenienti da ogni Stato | vi ricorda qualcosa?

Nella giornata di ieri, Donald Trump ha illustrato i festeggiamenti che la Casa Bianca sta pianificando per commemorare il 250° anniversario della nazione, mantenendo la promessa di offrire all’America «la festa di compleanno più spettacolare che il mondo abbia mai visto». Il presidente, che già durante la campagna elettorale del 2024 aveva ripetutamente affermato che avrebbe organizzato una cerimonia paragonabile alle passate esposizioni universali, ha ufficialmente svelato sui social media l’elenco degli eventi, denominato “Freedom 250”. Tra le varie attività in programma, a destare curiosità sono soprattutto i Patriot Games. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

