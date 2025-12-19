Trump abbandona la lotta agli stupefacenti e salva la marijuana | È una droga meno pericolosa
Donald Trump ha deciso di abbandonare la lotta alla marijuana, definendola una droga meno pericolosa. Una mossa che segna un cambiamento nelle politiche sulle sostanze stupefacenti, evidenziando come le entrate fiscali generate dal settore possano influenzare le decisioni politiche. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama legislativo e sociale, riflettendo un nuovo atteggiamento nei confronti di una pianta ancora al centro di dibattiti.
Le politiche restrittive contro le droghe hanno un peso minore se si guardano le entrate nelle casse dello Stato. Donald Trump, in calo di popolarità per l'andamento economico del paese, ha deciso di cambiare approccio sugli stupefacenti nonostante la controversa lotta al narcotraffico al largo. 🔗 Leggi su Today.it
