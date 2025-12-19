Trulli e D' Orazio sui fuochi e mortaretti sparati dal centro storico di Spoltore | Tolleranza zero individueremo i responsabili

Tolleranza zero e dura condanna dall'amministrazione comunale di Spoltore per i mortaretti e fuochi d'artificio sparati il 18 dicembre dal Torrione del centro storico. Fatti che hanno generato allarmismo fra i residenti violando anche le norme in vigore.Il sindaco Chiara Trulli ha condannato con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

