Truffe agli anziani A San Bartolomeo in Galdo i Carabinieri incontrano la cittadinanza

A San Bartolomeo in Galdo, i Carabinieri incontrano la cittadinanza al teatro comunale per sensibilizzare gli anziani sui rischi delle truffe. Durante l'evento, vengono illustrati i principali raggiri e le strategie per proteggersi, promuovendo una maggiore consapevolezza e sicurezza nella comunità. Un momento importante di confronto e informazione per tutelare i più vulnerabili.

Truffe agli anziani. A San Bartolomeo in Galdo i Carabinieri incontrano la cittadinanza Al teatro comunale illustrati agli anziani i principali raggiri e le regole per difendersi dalle truffe. Continuano gli incontri pubblici promossi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento allo scopo di sensibilizzare quante più persone è possibile sul detestabile fenomeno criminale delle truffe nei confronti di persone anziane. Ieri pomeriggio, presso il teatro comunale di San Bartolomeo in Galdo, il Comandante della locale Compagnia, Maggiore Gaetano Ragano ed il Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Gaetano Pallavanti, accolti dal sindaco Carmine Agostinelli, hanno incontrato 85 persone appartenenti alla fascia della terza età illustrando le diverse modalità con cui i truffatori approcciano le vittime designate.

