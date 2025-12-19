Trovato un uomo su un albero senza vita al parco

Una scena drammatica ha scosso il parco di via Rio Cimetto alla Gazzera: un uomo, apparentemente straniero, è stato trovato senza vita su un albero, con segni di un gesto estremo. La scoperta, avvenuta questa mattina, ha suscitato sconcerto tra i passanti e le autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli di questa tragedia.

© Veneziatoday.it - Trovato un uomo su un albero, senza vita al parco Un uomo senza vita trovato al parco. Sul corpo i segni di un gesto estremo. Drammatica la scoperta di una persona, straniera in apparenza, trovata su un albero stamattina, venerdì 19 dicembre, al parco pubblico di via Rio Cimetto alla Gazzera. L'allarme è scattato subito. Le pattuglie delle.

