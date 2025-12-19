Trovato morto nella casa nel bosco la scoperta sul corpo La donna con lui in gravi condizioni
Un tragico episodio ha sconvolto Arnasco nella mattinata del 19 dicembre. Nella zona boschiva di Arveglio, lungo la Sp19, è stato rinvenuto il corpo di una donna senza vita, mentre un’altra persona è stata trovata in gravi condizioni. La scoperta ha suscitato grande sconcerto nella comunità, aprendo indagini sulle circostanze e le cause di questo drammatico evento.
Tragico ritrovamento nella mattinata del 19 dicembread Arnasco, in località Arveglio, in provincia di Savona, dove una zona boschiva lungo la Sp19 è stata improvvisamente teatro di un episodio drammatico. All’interno di un’abitazione isolata è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Una donna che si trovava con lui è stata soccorsa in condizioni gravissime, come riportato da La Stampa sul suo sito. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. L’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, hanno raggiunto l’abitazione immersa nel bosco, dove la situazione è apparsa subito critica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l’uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli
Leggi anche: Usa, giocatore NFL 24enne Marshawn Kneeland trovato morto nella sua casa a Frisco, ipotesi suicidio: sul corpo ferita d’arma da fuoco autoinflitta
Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni; Tragedia in un casolare a Montanaro: trovato il corpo di un uomo, si indaga sulle cause della morte; Montanaro, 83enne trovato morto in casa: ipotesi malore; Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l'uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli.
Montanaro, 83enne trovato morto in casa: ipotesi malore - Tragico ritrovamento nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025, in un casolare all’incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco, a Montanaro. giornalelavoce.it
Montanaro: anziano di 83 anni trovato morto in casa dai nipoti - Secondo quanto si apprende, a ritrovare il corpo dell’uomo nel pomeriggio di oggi, nel suo casolare all’incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco, sarebbero stati i nipoti che non sentendolo ... quotidianopiemontese.it
Tragedia in un casolare a Montanaro: trovato il corpo di un uomo, si indaga sulle cause della morte - Escluso però che si sia trattato di una morte violenta, potrebbe avere avuto un malore o un incidente domestico. torinotoday.it
LaPresse. . Killer della Brown University trovato morto: Trump sospende la lotteria Green Card. Claudio Neves Valente, 48 anni, si è suicidato in un deposito nel New Hampshire. L'uomo era ricercato per la sparatoria all'università (2 morti, 9 feriti) e per l'omicid - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.