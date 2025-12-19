Trovato morto nella casa nel bosco la scoperta sul corpo La donna con lui in gravi condizioni

Un tragico episodio ha sconvolto Arnasco nella mattinata del 19 dicembre. Nella zona boschiva di Arveglio, lungo la Sp19, è stato rinvenuto il corpo di una donna senza vita, mentre un’altra persona è stata trovata in gravi condizioni. La scoperta ha suscitato grande sconcerto nella comunità, aprendo indagini sulle circostanze e le cause di questo drammatico evento.

Tragico ritrovamento nella mattinata del 19 dicembread Arnasco, in località Arveglio, in provincia di Savona, dove una zona boschiva lungo la Sp19 è stata improvvisamente teatro di un episodio drammatico. All’interno di un’abitazione isolata è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Una donna che si trovava con lui è stata soccorsa in condizioni gravissime, come riportato da La Stampa sul suo sito. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. L’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, hanno raggiunto l’abitazione immersa nel bosco, dove la situazione è apparsa subito critica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

