Trovato morto Claudio Manuel Neves Valente | chi è il sospetto killer della Brown e del prof del MIT

Si apre un capitolo oscuro con la tragica scoperta di Claudio Manuel Neves Valente, sospettato coinvolto in un efferato episodio alla Brown University. L'ex studente, trovato morto in circostanze che lasciano pochi dubbi, si collega anche a un grave omicidio avvenuto al MIT. Un caso che scuote l’intera comunità accademica e solleva interrogativi sulla verità dietro questa tragica escalation di violenza.

È stato trovato morto suicida il sospettato della sparatoria alla Brown University. Si tratta dell'ex studente Claudio Manuel Neves Valente, e sarebbe anche autore dell'omicidio di un professore del MIt. Chi era Claudio Valente, presunto killer della Brown e del prof del Mit: portoghese, 48 anni, ex studente universitario. Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa. Possibile connessione con l'attacco alla Brown University.

Chi era Claudio Valente, presunto killer della Brown e del prof del Mit: portoghese, 48 anni, ex studente universitario - L'uomo che ha aperto il fuoco alla Brown University è lo stesso che, due giorni dopo, ha ucciso un professore del MIT: il sospettato è stato identificato come Claudio ... msn.com

Sparatoria alla Brown, il sospettato trovato morto: Claudio Valente suicida a 48 anni. Le prove accanto al corpo - Il sospettato della sparatoria alla Brown University in cui sono morti due studenti e altri sono rimasti feriti, è stato trovato senza vita dopo essersi suicidato. msn.com

Sparatoria alla Brown University, sospettato trovato morto - facebook.com facebook

