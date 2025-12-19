Al Consiglio europeo è stato raggiunto un accordo storico: un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, senza ricorrere agli asset russi. L’annuncio, arrivato nella notte, sottolinea l’impegno dell’Europa nel sostenere l’Ucraina per affrontare le sfide finanziarie dei prossimi due anni, rafforzando il suo ruolo di alleato strategico in un contesto di crisi e instabilità.

© Ilfattoquotidiano.it - Trovato l’accordo al Consiglio europeo: prestito all’Ucraina per 90 miliardi di euro. Salta l’uso degli asset russi

L’annuncio è arrivato nella notte. “Ci siamo riuniti con un obiettivo chiaro: affrontare le urgenti esigenze finanziarie dell’ Ucraina per i prossimi due anni. E sono molto lieta di dire: ce l’abbiamo fatta “, ha esclamato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio Europeo a Bruxelles. “Come sapete ha aggiunto -, la Commissione aveva proposto due soluzioni. Entrambe giuridicamente valide. Entrambe tecnicamente fattibili. Da un lato, abbiamo proposto l’ indebitamento dell’Ue sul mercato. Dall’altro, abbiamo sviluppato il prestito per le riparazioni”. Al termine di oltre quattro ore di discussione durante le quali hanno parlato tutti i leader, si è scelta la via meno rischiosa: è stata, cioè, accantonata l’ipotesi dell’uso immediato dei beni russi (che rimarranno congelati, ma non saranno svincolati) e il Consiglio europeo ha intrapreso la strada del semplice e tradizionale prestito, 90 miliardi di euro, per i prossimi due anni, a tasso zero e garantiti dal Bilancio europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”. Zelensky: “Grato a tutti i leader Ue”

Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’Europa ha trovato l’accordo | prestito da 90 miliardi all’Ucraina Salta l’uso degli asset russi Meloni | Ha prevalso il buonsenso Zelensky | Grato a tutti i leader Ue; L’Europa ha trovato l’accordo | prestito da 90 miliardi all’Ucraina Salta l’uso degli asset russi Mosca | Sconfitti von der Leyen e Merz Meloni | Ha prevalso il buonsenso.

Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sul prestito all’Ucraina - L’accordo raggiunto nella notte prevede invece che i 90 miliardi di euro da prestare all’Ucraina siano finanziati direttamente dal budget comune dell’Unione Europea per i prossimi due anni. ilpost.it