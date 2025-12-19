trovati un uomo morto e una donna grave in una casa nel bosco a savona

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme è scattato poco prima delle 12 di oggi, 19 dicembre, quando i sanitari del 118 insieme alla Croce Bianca di Albenga sono intervenuti in un’abitazione di Arnasco (Savona), in località Arveglio. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: un uomo privo di vita e una donna in condizioni critiche. Il mistero sulle cause. Al momento restano ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto. Il personale sanitario ha rinvenuto il corpo dell’uomo con una ferita lacero-contusa alla testa, mentre la donna si trovava in stato di ipotermia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

