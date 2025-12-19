Trovata senza vita dal marito fatale il malfunzionamento di una stufa
Una tragedia scuote la Val di Non: una donna anziana è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Ruffrè. La scoperta è avvenuta dal marito, che ha segnalato il malfunzionamento di una stufa Shock. Le circostanze di questa drammatica perdita stanno emergendo nelle indagini, mentre la comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.
Shock in Val di Non per quanto accaduto nel mattino di oggi, venerdì 19 dicembre: a Ruffrè una donna anziana, la cui età non è stata resa nota, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione. A fare la sconvolgente scoperta è stato il marito: secondo i primi riscontri, a rivelarsi fatale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
