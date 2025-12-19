Trovata senza vita dal marito fatale il malfunzionamento di una stufa

Una tragedia scuote la Val di Non: una donna anziana è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Ruffrè. La scoperta è avvenuta dal marito, che ha segnalato il malfunzionamento di una stufa Shock. Le circostanze di questa drammatica perdita stanno emergendo nelle indagini, mentre la comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Una 70enne trovata senza vita: fatali le esalazioni di un divano incendiato. - facebook.com facebook

Il caso di Diana Canevarolo, la donna trovata in fin di vita sotto casa, in provincia di Vicenza, e poi morta in ospedale. Aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo l'esame delle lesioni Simona Decina #GR1 x.com

