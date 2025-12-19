Trovata senza vita dal marito fatale il malfunzionamento di una stufa
Shock in Val di Non per quanto accaduto nel mattino di oggi, venerdì 19 dicembre: a Ruffrè è stata trovata priva di vita Lydia Zischg, 70 anni, titolare dell'hotel Roen. A fare la sconvolgente scoperta in casa è stato il marito: secondo i primi riscontri, a rivelarsi fatale per l’anziana sarebbe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
