Trovata in Svezia la sepoltura di un cane risalente all’età della pietra

In Svezia, un antico ritrovamento rivela la sepoltura di un cane risalente all’età della pietra. Scoperta in una palude vicino a Järna, questa scoperta apre nuove prospettive sulla relazione tra esseri umani e animali in epoche preistoriche. Un reperto che affascina storici e archeologi, offrendo uno sguardo affascinante su un passato remoto ricco di significati e misteri.

Roma, 19 dicembre 2025 – Un rituale sacro o un vero e proprio gesto d'affetto? In Svezia, in una palude dell'area di Logsjömossen, appena fuori dalla località di Järna, è stata ritrovata la sepoltura di un cane risalente all'età della pietra. L'eccezionale scoperta è stata fatta da un team dei Musei storici statali svedesi impegnato in indagini archeologiche preventive in vista della costruzione della ferrovia ad alta velocità Ostlänken. Durante gli scavi, gli esperti hanno individuato i resti scheletrici di un grosso cane maschio, deliberatamente deposto nei sedimenti di quelle zone umide. Uno scheletro che può rivelare molto.

