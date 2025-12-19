Trova portafoglio con 1.300 euro E lo consegna alla Polizia Locale

Un gesto di onestà e civiltà a Comacchio: un uomo trova un portafoglio contenente 1.300 euro e, senza esitazioni, lo consegna alle autorità locali. La sua azione testimonia il valore dei principi di integrità e solidarietà nella comunità, sottolineando come un semplice gesto possa fare la differenza.

Un signore di Comacchio dopo aver ritrovato un portafogli con dentro ben 1.300 euro in contanti non ha esitato un attimo e l’ha consegnato alla Polizia Locale della cittadina lagunare. La scoperta del portafogli, che conteneva il piccolo tesoretto, è avvenuta mercoledì mattina nel parcheggio di un discount locale esattamente nell’area antistante l’Eurospin di valle Isola, quando il cittadino comacchiese lo vede per terrà. Si era recato al supermercato per fare la spesa ma si accorge che a terra c’è un portafoglio. Non lo apre nemmeno e in men che non si dica si precipita nella sede della Polizia locale di Comacchio per darlo in consegna agli agenti affinché rintraccino il legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

