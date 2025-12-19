Troppi malmessi per poter circolare | tre camion fermati sull' A14 dalla PolStrada costretti ai box

Durante un’intensa operazione sulla A14, la Polizia Stradale ha fermato tre camion e controllato oltre 189 veicoli. Sono state identificate quasi 300 persone e sottoposti a test etilometro circa 140 automobilisti, con due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Un intervento che sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione di comportamenti rischiosi alla guida.

Oltre 189 veicoli controllati, quasi 300 persone identificate, 140 automobilisti sottoposti al test con l'etilometro e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli svolti lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì.

