Troppi malmessi per poter circolare | tre camion fermati sull' A14 dalla PolStrada costretti ai box

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intensa operazione sulla A14, la Polizia Stradale ha fermato tre camion e controllato oltre 189 veicoli. Sono state identificate quasi 300 persone e sottoposti a test etilometro circa 140 automobilisti, con due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Un intervento che sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione di comportamenti rischiosi alla guida.

Oltre 189 veicoli controllati, quasi 300 persone identificate, 140 automobilisti sottoposti al test con l’etilometro e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli svolti lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì. Nel corso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

