Troppa Famiglia | il film di Natale 2025 con Antonello Fassari e Ricky Memphis

Il 25 dicembre arriva su PrimeVideo Troppa famiglia di Pierluigi Di Lallo, girato nel 2020 in piena pandemia e che, presentato all’ Italian Contemporary Film Festival (ICFF) di Toronto, ha conquistato al Fara Film Festival i premi per il miglior regista e per la migliore colonna sonora. Tra amara comicità e cinismo, lo spaccato sociale di un microcosmo familiare e le sue dinamiche complesse collocato in un 2020 che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva e che vede nel cast Antonello Fassari, Daniela Giordano, Ricky Memphis, Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Riccardo Graziosi e il giovanissimo esordiente Pietro Santercole, con la partecipazione di Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

