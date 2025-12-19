Troppa Famiglia | il film di Natale 2025 con Antonello Fassari e Ricky Memphis
Il 25 dicembre arriva su PrimeVideo Troppa famiglia di Pierluigi Di Lallo, girato nel 2020 in piena pandemia e che, presentato all’ Italian Contemporary Film Festival (ICFF) di Toronto, ha conquistato al Fara Film Festival i premi per il miglior regista e per la migliore colonna sonora. Tra amara comicità e cinismo, lo spaccato sociale di un microcosmo familiare e le sue dinamiche complesse collocato in un 2020 che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva e che vede nel cast Antonello Fassari, Daniela Giordano, Ricky Memphis, Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Riccardo Graziosi e il giovanissimo esordiente Pietro Santercole, con la partecipazione di Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Chi sono il marito e l’ex marito di Simona Izzo, Antonello Venditti e Ricky Tognazzi: “Con il primo ho sofferto molto”
Leggi anche: Natale 2025: il calendario completo dei film Disney e cartoni animati per tutta la famiglia
‘Troppa famiglia’ su Prime Video a Natale; Troppa Famiglia: il film di Natale con Fassari e Memphis; Troppa famiglia, la commedia con Antonello Fassari e Ricky Memphis su Prime Video; Troppa famiglia: il film di Natale che smonta la famiglia italiana tra ironia, sogni e verità scomode.
Troppa famiglia, la commedia con Antonello Fassari e Ricky Memphis su Prime Video - Leggi su Sky TG24 l'articolo Troppa famiglia, la commedia con Antonello Fassari e Ricky Memphis su Prime Video ... tg24.sky.it
10 film di Natale 2025 da vedere ora tra cinema e streaming - Ecco i film di Natale 2025 da non perdere, al cinema o in streaming su Netflix e Prime video ... iconmagazine.it
Che cosa vedere a Natale su Prime Video: la guida ai film da non perdere - Il Natale arriva anche in televisione: ecco la lista dei film da vedere a Natale sulla piattaforma streaming di Prime Video. alfemminile.com
I desideri di Natale non hanno segreti per lei! | Film DI NATALE completo in italiano ????CineMadame
ANTEPRIMA FILM TROPPA FAMIGLIA è il film interamente girato in Abruzzo, principalmente nella vicino Rapino, che uscirà a Natale su Amazon Prime. Verrà proiettato in anteprima, Venerdì 19 dicembre alle ore 16,00 al Cinema Garden di Guardiagrele. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.